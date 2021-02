APAF e Conselho de Arbitragem vão fazer participação de Sérgio Conceição

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão fazer participação de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina (CD) da FPF, na sequência das críticas do treinador do FC Porto à arbitragem, esta quinta-feira, após o empate dos dragões no terreno do Belenenses SAD (0-0).





"Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa... Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti , é penálti em todo o lado! É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui!", atirou Conceição na flash interview da Sport TV.