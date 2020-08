A APAF fez participação de Otávio ao Conselho de Disciplina por causa das declarações proferidas pelo jogador do FC Porto na final da Taça de Portugal, apontando a Artur Soares Dias.





"Já merecíamos esta taça há muito tempo. O árbitro podia fazer o que quisesse que nós não perdíamos. Merecemos isto", disse o médio ao 'Porto Canal', falando depois da desvantagem numérica: "A jogarmos com 10? Com 10 não, eles é que jogaram com mais três e nós com menos quatro ou cinco. Mas faz parte. estava escrito que não perdíamos. Assim sabe melhor", disse na altura.Face a estas declarações deverá ser aberto um inquérito com o jogador do FC Porto a arriscar uma suspensão.