APAF sai em defesa de Hugo Miguel e pede "consequências exemplares"

APAF condenou os incidentes no final no final do jogo entre Moreirense e FC Porto e pediu ao Conselho de Disciplina

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol repudia os comportamentos e ofensas dirigidas ao Árbitro Hugo Miguel e à sua equipa, após o jogo do Moreirense x F.C.Porto.O Futebol é um jogo de paixões, sem dúvida, no entanto, não deve ser oescudo protetor de comportamentos inapropriados e que coloquem em causa a honorabilidade de outro profissional. O Futebol não é uma bolha onde a ameaça, o insulto e a falta de respeito por outro colega seja aceite como normal, muito menos com tanta visibilidade e grandeza, mesmo sem público nas bancadas.Pedimos ao Conselho de Disciplina consequências exemplares para quem transcende o limite do aceitável. De qualquer pessoa, clube ou divisão.Agiremos, judicialmente, como sempre o fizemos, contra todos os comportamentos impróprios e contra qualquer elemento da Arbitragem.Temos esperança que a sensação de impunidade não perdure muito mais tempo no Futebol português.O Futebol é de todos e para todos.