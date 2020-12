Apagaram a luz quando Conceição falava na flash e o treinador brincou: «Não sei se vão ligar a água também»

Na análise ao V. Guimarães-FC Porto (2-3), Sérgio Conceição falava na flash interview da Sport TV, fazendo um balanço do ano, quando apagaram a Luz no Estádio D. Afonso Henriques. O treinador portista brincou com o momento e recordou o célebre festejo dos dragões na Luz, em 2011, quando foram campeões 'às escuras' e com aspersores ligados.





"Em termos desportivos assinava ganhar a mesma coisa em 2021. Foi um ano muito bom desportivamente. E agora estão a apagar-nos a luz... Mas ainda não somos campeões, ainda falta algum tempo. Não sei se vão ligar a água também, mas de qualquer das maneiras, para concluir, espero que o ano desportivo seja de sucesso. E para toda a gente, uma boas entradas e que 2021 seja de esperança naquilo que é a atmosfera que existe por causa deste terrivel vírus", disse o treinador dos campeões nacionais.