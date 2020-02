APCVD pode banir adeptos

A Autoridade para a Prevenção contra a Violência no Desporto instaurou um "processo contraordenacional" pelo caso de racismo para com Marega, do qual, segundo uma nota enviada às redações, pode resultar uma pena de interdição para os infratores e uma coima entre os mil e os 10 mil euros.

O organismo diz estar em "coordenação direta com as autoridades policiais, com a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial e com a organização Football Against Racism, no sentido de obter todos os elementos de identificação".

Interdição para portista

Um adepto, de 22 anos, que agrediu outro em Guimarães, anteontem, está obrigado a apresentar-se na polícia quando o FC Porto jogar e viu o acesso a recintos interdito.