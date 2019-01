O FC Porto prosseguiu com a preparação para a receção ao Belenenses esta segunda-feira, com nova sessão de trabalhos realizada no Olival.Sérgio Conceição tem praticamente todo o plantel à disposição, exceção feita a Aboubakar e Marius, que continuam a recuperar das respetivas lesões. O camaronês fez treino condicionado e trabalho de ginásio, ao passo que o dianteiro do Chade realizou apenas treino condicionado.Maxi e Otávio, recorde-se, já se encontram plenamente recuperados dos problemas físicos e poderão ser opção no encontro desta quarta-feira.Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 11 horas, de novo no Olival.