O Apoel Nicósia devolveu Raúl Gudiño ao FC Porto, colocando assim um ponto final no empréstimo do guarda-redes, de 22 anos. Através de uma mensagem colocada nas redes sociais, o campeão de Chipre agradeceu a ajuda do mexicano na conquista do título e lembrou que lhe possibilitou a estreia na Champions.O futuro de Gudiño deverá passar pelo seu país, onde tem vários clubes interessados.