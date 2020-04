Aproveitamento depois de Rúben Neves e André Silva

Antes da chegada de Sérgio Conceição, o Olival providenciou uma anterior vaga de valores com impacto importante desportivo e financeiro. E contrariamente ao que acontece agora, com meia dúzia de elementos a ter em conta, o anterior aproveitamento passou sobretudo por dois nomes: Rúben Neves e André Silva. Em 2015/16 o médio somou uns notáveis 38 jogos realizados, que o mantiveram em campo durante 2.274 minutos, acabando por sair clube no fim da temporada seguinte com um impacto reduzido de 910 minutos. Já em 2016/17, André Silva, após um final de época anterior a bom nível, disputou 44 partidas com 3.400 minutos de tempo acumulado. Em conjunto, foram vendidos por 54 milhões de euros.