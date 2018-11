Apuramento vai continuar à espera de terceiros

O triunfo contra o Varzim foi um suspiro de alívio para o FC Porto, mas ainda assim relativo. Devido ao empate na jornada inaugural, contra o Chaves, os portistas estão agora dependentes do que os transmontanos fizerem na deslocação ao Jamor. Esse encontro realiza-se apenas a 18 deste mês porque os azuis e grenás solicitaram um adiamento para evitar a acumulação de uma série pesada de jogos consecutivos fora de casa. Tendo em conta que o Belenenses perdeu com o Varzim no primeiro duelo do Grupo C, nesta altura todas as equipas ainda têm aspirações de apuramento. A palavra primordial, porém, pertence ao Chaves, que fecha as contas em casa, contra os poveiros.