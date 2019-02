Aquele amor inexplicável, segundo Sérgio Conceição

A história do FC Porto reflete-se nas suas próprias camisolas e foi isso que levou Francisco Araújo, um piloto da TAP, a fazer uma "investigação apaixonada" que acabou, mais de três anos depois, no livro "A Pele do Dragão", uma obra inédita em Portugal e só comparável ao que já fizeram os londrinos Arsenal e Tottenham. Sérgio Conceição chegou atrasado à cerimónia, mas ainda a tempo de ouvir uma sonora salva de palmas quando falou de "um amor inexplicável" por uma camisola que o atual treinador dos dragões vestiu pela primeira vez quando tinha 15 anos. Na plateia, a convite do próprio Pinto da Costa, estavam muitas das grandes figuras da história do clube, como Fernando Gomes, Lima Pereira, Frasco, João Pinto, André ou Paulinho Santos. Todos contaram as suas histórias, uma delícia por breves momentos e Sérgio Conceição pediu esta mesma comunhão para o "momento decisivo" que se avizinha.