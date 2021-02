Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Árbitros do Sp. Braga-FC Porto vão apresentar queixa contra Pinto da Costa no CD Em causa estão as declarações do presidente portista na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga





• Foto: Manuel Araújo / Movephoto