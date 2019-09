Aréola lembrou Casillas

A apresentação de Alphonse Aréola no Real Madrid serviu uma vez mais de pretexto para se falar de Iker Casillas, nome sempre incontornável no universo merengue. Tudo porque o guarda-redes, de 26 anos, contratado ao Paris Saint-Germain, tem o espanhol como ídolo. "O número um representa muito neste clube. Vestiu-o Casillas, que era um dos meus ídolos e que me deu vontade de ser guarda-redes. Tenho camisolas dele. É um número muito bonito e rapidamente terei de demonstrar que sou o número um", referiu o francês, que terá de lutar pela titularidade com Courtois.

A camisola que Casillas vestiu durante muitos anos no Bernabéu estava livre desde que Keylor Navas saiu para o PSG.