Ares da Rússia inspiram sucesso azul e branco

À partida para o duelo com o Krasnodar, o balanço do FC Porto em jogos na Rússia era já manifestamente positivo, pelo que com a vitória de ontem apenas saiu reforçado. Num total de oito encontros disputados em território russo, os dragões somam, neste momento, seis triunfos, um empate e uma única derrota, sendo que estes dois últimos resultados aconteceram diante do Zenit, em 2013/14 e em 2011/12, respetivamente. Os triunfos, por sua vez, registaram-se frente ao CSKA, em três ocasiões, ao Spartak, ao Lokomotiv e, agora, ao Krasnodar.