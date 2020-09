Argentino Renzo Saravia vai ter de ir à mesa de operações

O argentino Renzo Saravia, lateral direito emprestado pelo FC Porto ao Internacional de Porto Alegre, teve uma noite para esquecer no duelo contra o América de Cali (0-0), na Taça Libertadores.

Logo aos 12 minutos lesionou-se no joelho direito e foi obrigado a abandonar o relvado. Sabe-se agora, de acordo com a informação avançada pelo emblema brasileiro, que o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e será operado para debelar o problema.

"Foi uma lesão muito grave. Perdemos outro jogador por tempo indefinido. Não é uma lesão simples", revelou o treinador Eduardo Coudet no final do encontro.

Recorde-se que Renzo Saravia está cedido pelo FC Porto ao Internacional até dezembro de 2020, sendo expectável que regresse ao Dragão para o período de recuperação.