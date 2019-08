Ari rendido a Marchesín

Um dos momentos do jogo ocorreu quando Agustín Marchesín fez uma grande defesa a remate de Rémy Cabella, aos 80 minutos. Os adeptos do Krasnodar nem queriam acreditar na fantástica intervenção do guarda-redes argentino e até Ari, avançado que tinha entrado pouco antes, foi junto do estreante na baliza do FC Porto cumprimentá-lo.