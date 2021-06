Arrependimento de Sérgio Conceição reduziu castigo pela metade

Sérgio Conceição foi suspenso por 30 dias e multado em 10.200 euros devido aos acontecimentos na final da Taça da época passado, mas a pena poderia ter sido o dobro caso o técnico não se tivesse mostrado arrependido. Segundo o acordão, o treinador acabou por reconhecer ter dito ao árbitro "aquilo que vem na acusação", mais declarando "estar arrependido da sua conduta".





"Olhando para aquilo que foram as palavras, são palavras obviamente ditas e são palavras que não devem, ou foram frases que não deviam ter sido ditas", disse Sérgio Conceição, antes de contextualizar a sua conduta: "Era um jogo importante onde existe uma pressão enorme, que era a final da Taça de Portugal. Nós tivemos, por volta do minuto 38, um jogador expulso, que eu achei que o árbitro tinha sido extremamente severo ao expulsá-lo. Ficámos em inferioridade numérica, depois, três ou quatro minutos a seguir a essa expulsão, houve uma situação de uma falta, que nós achámos que era falta, todo o banco se levantou, na minha área técnica. E sou eu o único que posso estar levantado e a comunicar com os jogadores e o árbitro dirigiu-se a mim e, penso eu que foi o segundo amarelo, e expulsou-me. Obviamente, numa final da Taça de Portugal, ficar reduzidos a 10 elementos no campo e sem o treinador principal, fora do campo, a dirigir a equipa, isso levou a que, depois, passado alguns minutos, no intervalo, no túnel, o árbitro começasse a descer, e quando eu lhe digo, sim, que não tinha personalidade, que não tinha carácter."Estas declarações acabaram por ser decisivas para os números finais da pena, conforme está descrito no ponto 130: "Pelo exposto, atenta a existência de confissão integral e sem reservas, as molduras sancionatórias aplicáveis quedam-se reduzidas, nos respetivos limites mínimos e máximos, a metade, em face do que as sanções a aplicar ao arguido se hão de fixar."