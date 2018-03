Continuar a ler

O defesa leva 23 jogos como titular pelo FC Porto B, na 2.ª Liga, tendo competido ainda na Premier League Internacional Cup e na Youth League, competição onde tem um registo de dois tentos em cinco jogos apenas porque a UEFA considerou autogolo um lance que normalmente lhe teria garantido a autoria do golo inaugural frente ao Tottenham, face à intencionalidade do seu golpe de cabeça.



Os olheiros da Premier League estão entusiasmados com a evolução de Diogo Leite. No encontro da Youth League que o FC Porto venceu, no terreno do Tottenham, o central foi alvo de uma observação especial por parte de Arsenal e Everton, emblemas que o têm referenciado como alvo com potencial para uma futura contratação.Tendo renovado o vínculo com os azuis e brancos até 2021, e completado 19 anos apenas em janeiro, Diogo Leite está focado em aproximar-se do plantel principal dos dragões, a exemplo do que já sucedeu com Diogo Dalot, mas ciente de que o mercado pode ter outras ideias e antecipar etapas que em princípio estariam reservadas para uma fase posterior do seu percurso.

Autor: Vítor Pinto