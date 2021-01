Arsenal e Leicester entram na luta por Otávio

Arsenal e Leicester entraram na luta pela contratação de Otávio, de acordo com o Daily Express. O jornal inglês referiu mesmo que o Leicester já avançou com uma proposta formal junto do médio, de 25 anos, que, recorde-se, está em final de contrato com o FC Porto.





Não obstante o facto de ainda não ter feito qualquer oferta concreta ao jogador, o certo é que o Arsenal está à procura de um criativo para a próxima época e Otávio encaixa nesse perfil.Para além de Arsenal e Leicester, também o Milan, Roma, Atalanta e Palmeiras já manifestaram interesse em receber o médio dos dragões.