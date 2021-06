Arsenal junta-se ao lote de interessados em Corona

O Arsenal é o mais recente clube a demonstrar interesse em Tecatito Corona. Pelo menos é o que garante a imprensa inglesa, mais propriamente o 'Daily Mail', que coloca o emblema orientado por Mikel Arteta na rota do extremo mexicano, visto como perfeito para trazer criatividade ao flanco direito dos 'gunners'.





O facto de poder jogar como extremo ou lateral é um ponto da favor de Corona, que, como se sabe, tem apenas mais um ano de contrato com o FC Porto. Além disso, durante este mês de junho, a cláusula do jogador baixou para os 25 milhões de euros, valor que o torna 'acessível' para clubes com o poderio financeiro como é o caso do Arsenal.De recordar que nas últimas semanas Corona foi também associado à Fiorentina e ao Sevilha, tendo sido mesmo elogiado publicamente por Julen Lopetegui, treinador do emblema andaluz.