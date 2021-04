Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Artilharia sem poupança Fora de combate com o Chelsea, Sérgio Oliveira e Taremi vão com tudo para cima do Santa Clara





Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi somam 20 remates certeiros em conjunto no campeonato, sendo os dois melhores da equipa

• Foto: José Gageiro / Movephoto