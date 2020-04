Artur destaca competência de Sérgio Conceição: «É igual ao que era como jogador»

Os antigos avançados Artur e Edmilson foram companheiros de Sérgio Conceição no FC Porto, na época 1996/97, e já nesse período viam alguém com um espírito forte dentro e fora do campo. Os brasileiros destacaram a competitividade do atual técnico dos dragões, vendo isso nesta equipa.





"Era um jogador competitivo, dava tudo nos treinos, queria ser o melhor. Era grande a briga entre ele e o Paulinho Santos para ver quem era o mais forte sob o ponto de vista físico. Admirava muito a entrega do Sérgio, competia contra ele mesmo, era exigente e agora vê-se isso como treinador, é igual ao que era como jogador", lembrou Artur, na FC Porto TV.Uma ideia partilhada por Edmilson, que chegou a fazer o corredor direito na equipa portista com o atual técnico. "Era bastante exigente e dava sempre o máximo. Discutíamos muito, porque jogávamos os dois pela direita, mas era para o bem da equipa. Apesar das brigas, sempre nos demos muito bem", destacou o brasileiro, recordando a intensidade dos treinos do plantel do FC Porto.