Artur recorda o FC Porto: «Não se podia dormir com os dois olhos fechados...»

Artur e Edmilson foram os dois convidados do programa 'FC Porto em casa', tendo recordado a época de 1996/97, em que os dragões conquistaram pela primeira vez na sua história o tricampeonato. Uma equipa que, entre outras proezas, venceu em Milão para a Champions e goleou o Benfica, na Luz, por 5-0, para a Supertaça. Um plantel forte, onde a concorrência era tremenda e não permitia distrações.





"Fui um privilegiado por ter jogado com grandes jogadores. Aquela equipa se jogasse agora ganhava uma Champions atrás da outra... Não se podia dormir com os dois olhos fechados, o plantel era tão forte que se o treinador atirasse papéis ao ar com os nomes dos jogadores, o que saísse poderia jogar, que não haveria problemas para ganhar. Eram grandes companheiros no ataque", recordou Artur, orgulhoso por ter partilhado o balneário "com jogadores que admirava, como Domingos, que era um fora de série. Tive o privilégio de ter jogado na mesma equipa que ele", prosseguiu.