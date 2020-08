Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Artur Soares Dias insultados, Conceição expulso e muita confusão Pinto da Costa desceu ao balneário e Luís Gonçalves esperou pelo árbitro junto a Rui Costa





REVOLTA. Sérgio Conceição indignou-se com a expulsão de Díaz e com o próprio vermelho que viu. O técnico do FC Porto respondeu torto a Manuel Mota e libertou stress à saída

• Foto: Bruno Teixeira Pires