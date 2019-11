As contas do FC Porto na Liga Europa: conheça todos os cenários

FC Porto entrou na presente época com o propósito de aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões e fazer uma carreira idêntica à da temporada passada, quando encaixou perto de 80 milhões de euros, mas nem ao playoff chegou, tendo sido eliminado de forma surpreendente pelos russos do Krasnodar, na 3ª pré-eliminatória. Relegados para a Liga Europa, e fruto do seu rico historial a nível internacional, os dragões foram apontados como candidatos a vencer a competição e assumiram-no desde o início.O problema é que os resultados têm ficado aquém das expectativas e os portistas chegam a esta fase numa situação difícil tendo em vista o apuramento. Por isso mesmo, torna-se primordial vencer hoje, em Berna, o Young Boys (17h55) de forma a evitar o risco de sair das competições europeias antes do final do ano, algo que aconteceu apenas por uma vez em 20 anos. Foi na época 2005/06, sob o comando de Co Adriaanse, quando o FC Porto ficou no último lugar do grupo, atrás do Inter Milão, Glasgow Rangers e Artmedia.Dependerá apenas de si na última jornada, em que recebe o Feyenoord, podendo alcançar a fasquia dos 10 pontos.As possibilidades de passagem ficam muito reduzidas, passando a depender de terceiros. Ou necessitará que o Rangers perca esta e a última rondas ou que o Young Boys perca com os escoceses.Está eliminado. Na melhor das hipóteses poderá chegar a um empate pontual de 7 pontos, perdendo na ‘miniliga’ com Rangers e Feyenoord.