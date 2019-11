As contas do FC Porto na Liga Europa: queda para último num grupo baralhado

O FC Porto perdeu em Glasgow com o Rangers por 2-0 e caiu para o último lugar do grupo G da Liga Europa. Ainda assim, dado o empate ( 1-1 ) no outro encontro, entre Feyenoord e Young Boys, os dragões apenas dependem de si não só para se apurarem como também para terminarem em primeiro num grupo que, nesta altura, mantém tudo em aberto.No entanto, para assegurar que se qualifica, o FC Porto tem de vencer os dois jogos que restam, contra Young Boys (fora de casa) e Feyenoord (em casa). Se assim for, os dragões farão 10 pontos e ficam salvaguardos. Isto porque, mesmo no cenário de terminar com os mesmos 10 de Young Boys e Rangers, os portistas terão no desempate sete pontos, os mesmos dos escoceses e mais um do que os suíços. Será então a melhor diferença de golos nos jogos entre si a decidir quem ficaria em primeiro.Refira-se que existe a possibilidade de todas as equipas entrarem para a última jornada com 7 pontos. Nesse caso, se o FC Porto ganhar ao Feyenoord e o Young Boys bater o Rangers, os dragões terminam em primeiro - devido à vantagem no confronto direto com os suíços. Muitas contas e dúvidas que apenas começarão a ser dissipiadas a 28 de novembro...1.º Young Boys, 7 pontos2.º Glasgow Rangers, 73.º Feyenoord, 44.º FC Porto, 4Consulte o calendário da prova AQUI