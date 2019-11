As contas do FC Porto para a última jornada da Liga Europa

Conceição e Aboubakar abraçados e o isqueiro apanhado por Pepe: imagens do triunfo do FC Porto



Com a vitória (1-2) alcançada sobre o Young Boys, na Suíça, após reviravolta, o FC Porto passou a depender apenas de si para chegar aos 16 avos de final da Liga Europa. Os dragões subiram ao segundo lugar do grupo G e 'apenas' precisam de vencer em casa o Feyenoord, na última jornada, para selarem a qualificação.Nesta altura, os dragões somam 7 pontos, menos um do que o líder Rangers - com quem têm desvantagem no confronto direto - e os mesmos do Young Boys, formação perante a qual têm vantagem no 'mano a mano'. Em últimos seguem os holandeses, com 5, mas ainda com hipóteses.Já para terminar no primeiro posto, além do seu triunfo a formação de Sérgio Conceição necessita que os escoceses não vençam em Glasgow os suíços.