Domingos e as memórias de Bobby Robson: um banho turco e a azia de Jorge Couto

Bobby Robson ficou na história do FC Porto e deixou para trás muitas histórias para contar. Uma delas envolveu Jorge Couto, um banho turco e uma convocatória para a qual o avançado não conseguiu espaço.





Tudo contado pela voz de Domingos Paciência, em mais um episódio do "FC Porto em Casa", da FC Porto TV. "O Bobby Robson adorava o Jorge Couto e às vezes vinha para o balneário connosco e punha-se a fazer banho turco connosco e tudo mais. E numa dessas vezes deu instruções ao Mourinho para afixar a convocatória. Entretanto o Jorge Couto sai do banho turco onde tinha estado na brincadeira com ele e vai ver a convocatória e não estava lá o nome dele. E o Bobby chega por trás dele, mete-lhe a mão no ombro e diz: "Jorge, muito azar". E o Jorge ficou muito aziado. Fazia estas e outras coisas. Por exemplo, ele para dizer ao Baía como se atirava para o chão, atirava- também. Era espetacular", recordou o antigo avançado, confidenciando que Bobby Robson foi um dos técnicos que mais o marcou."Marcou-me. Se tivesse de escolher uma forma de ser treinador, em que gostava que os meus jogadores viessem com vontade de treinar, espírito de alegria, forma de jogar alegre, a ganhar com muitos golos, o treinador sempre no meio deles, era essa. Era essa a forma que gostava. E às vezes copio. Ele tinha um espírito positivo, uma forma de estar diferente de todos os treinadores que apanhei e marcou-me muito. Era um homem espectacular. Brincava com as nossas mulheres no hall dos balneários, tinha um sentido de humor muito apurado", relembrou.