Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Tondela A noite estava fria e quase gelou a equipa de Sérgio Conceição, que teve de sofrer até ao último segundo para segurar a vitória. Valeu a inspiração do maliano para fazer a diferença e aproximar os dragões da liderança