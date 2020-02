As reações dos jogadores do FC Porto à vitória sobre o Benfica: «Todos juntos»

O duelo com o Ac. Viseu já está no horizonte, mas a vitória do Benfica, este sábado, continua na mente do universo portista, tal como comprovam as várias reações publicadas pelos jogadores ns redes sociais nas horas seguintes ao clássico.





Muitos dos que ontem alinharam frente ao eterno rival recorreram a publicações nas suas páginas pessoais para deixar uma mensagem aos adeptos e quase todos utilizaram o mesmo lema para garantir ambição para lutar pelo título: «Todos juntos».Marchesín, Alex Telles, Vítor Ferreira, Luis Díaz e Sérgio Oliveira foram alguns dos portistas que enviaram uma palavra aos fãs.Marchesín:











Soares:

