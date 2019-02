As últimas declarações sobre arbitragem de Sérgio Conceição

"Houve situações em que apitava por tudo e por nada e depois deixava andar noutros lances. Não houve uma terceira equipa à altura do jogo. Possivelmente, noutro jogo, o senhor Rui Costa estará em melhor forma, hoje não o vi em grande forma. Não me estou a desculpar com a arbitragem, deveríamos ter sido mais eficazes.""Fez um excelente trabalho, esteve muito bem no penálti. Pena que há um ano, na Vila das Aves, o mesmo VAR não tenha assinalado penálti numa situação idêntica e não tenha dado indicação ao Rui Costa. Ainda bem que reviu os seus critérios e fez bem em assinalar este penálti.""Apesar de a arbitragem deste jogo não ser polémica, ao contrário do que muitos queriam para alimentar programas de televisão, a verdade é que havia uma pressão grande sobre a arbitragem, que na minha opinião parou o jogo em demasia.""Já disse que os árbitros devem ser mais protegidos. Já fomos beneficiados pelo VAR, já fomos prejudicados pelo VAR ou pelo árbitro, e vai haver sempre erros. Acho que tem de haver uma proteção aos árbitros. (…) Tem de haver alguém que assuma as nomeações, alguém no Conselho de Arbitragem e na FPF que assuma a proteção a quem decide e que está sempre sujeito a situações de ser preso por ter cão e preso por não ter.""Toda a gente está de acordo que o VAR é uma ferramenta importante para a verdade desportiva. Temos de dar os parabéns à FPF por termos sido pioneiros nisto. É bom que haja estas ferramentas, para que normalmente ganhe a equipa que marca mais golos.""É um exagero, com seis ou sete minutos de jogo já haver 15 faltas. Não tenho nada contra o Hugo Miguel, o Capela, nem ninguém. Gostava de ter sempre os melhores árbitros a apitar os jogos, porque um bom maestro faz funcionar uma boa orquestra. (...) Tem de se olhar para as nomeações, deveria pensar-se mais nelas. Pensar-se em avaliar a prestação dos árbitros e a sua contribuição para o espetáculo. (…) Estes quartos-de-final da Taça só vieram reforçar aquilo que eu pensava, que o VAR é fundamental. Falo do penálti que tivemos e que não foi assinalado, que o VAR certamente assinalaria, e de um golo limpo que não foi validado e que poderia ter custado um título."