Asamoah associado ao FC Porto

Kwadwo Asamoah foi ontem colocado no radar do FC Porto. De acordo com informações veiculadas no Gana, o internacional daquele país é alvo dos dragões para o reforço da lateral-esquerda. Jogador livre após terminar contrato com o Inter, Asamoah surge como eventual alternativa a Zaidu. Entretanto, noutro âmbito, o FC Porto voltou a treinar ontem no Olival, sem os já habituais 17 jogadores. Hoje e amanhã o plantel goza folga, voltando ao trabalho depois de amanhã.