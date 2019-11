Assembleia geral da SAD esta tarde no Dragão

Os acionistas da SAD do FC Porto reúnem-se esta tarde, pelas 15h30, no auditório do Estádio do Dragão, em assembleia geral. Da ordem de trabalhos constam, entre outros, a aprovação dos relatórios e contas individual e consolidado da última temporada, que tiveram 12,9 M€ e 9,5 M€ de lucro respetivamente; deliberação da aplicação de resultados; discussão e votação do orçamento da sociedade para 2019/20, que prevê um resultado líquido positivo de 150 mil euros.