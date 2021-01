Vítor Bruno escapa de suspensão após expulsão no clássico

Rui Cerqueira foi suspenso por 30 dias e multado em 5100€ pela sua expulsão no encontro de terça-feira com o Sporting, das meias-finais da Allianz CUP. O assessor de comunicação do FC Porto foi sancionado por "lesão da honra e reputação", devido ao que disse na direção do árbitro por conta do lance no qual os dragões pediram a expulsão de Palhinha.





Para lá desta suspensão, dos protestos desse mesmo lance resultou ainda uma multa de 510 euros ao adjunto Vítor Bruno. Apesar de ter sido expulso do banco, o técnico auxiliar de Sérgio Conceição escapou apenas com uma coima e não foi suspenso, pelo que poderá estar no banco no próximo jogo dos dragões.Por outro lado, note-se que o FC Porto foi igualmente multado em 714 euros pelo atraso no recomeço do jogo e também alvo de um processo disciplinar, tal como sucedeu com o Sporting