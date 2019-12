Assobios após a roda

O empate do FC Porto no Jamor não deixou, entre as hostes portistas, ninguém satisfeito. Um sentimento que se fez notar no relvado e nas bancadas, ainda que entre eles não se pode dizer que tenha havido sintonia após o apito final.

Tudo porque o grupo deixou o relvado, após realizar a habitual roda, sem se dirigir à bancada onde se encontravam os milhares de adeptos portistas. Uma postura que, naturalmente, não agradou os presentes, que depressa brindaram os jogadores com um audível coro de assobios. Até Danilo Pereira, que deixou o relvado mais tarde por ter estado na flash interview da Sport TV, não escapou à ira dos adeptos portistas.

Trio falou na ‘reunião’

À semelhança do que faz em todos os jogos, o grupo liderado por Sérgio Conceição reuniu-se no final da partida, ontem na zona central do relvado do Jamor. A roda demorou mais tempo do que é habitual, sendo que foi visível através das imagens televisivas que coube a Danilo Pereira, Pepe e Sérgio Conceição a responsabilidade de discursar. Um trio com muito peso no balneário e que terá tido a necessidade de ‘puxar’ o moral dos restantes elementos para cima, depois de um resultado menos conseguido. Na flash interview, Danilo Pereira confessou que foi motivação que tentou passar aos companheiros.