A Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF) condenou, através de uma nota no seu site oficial, a agressão do empresário Pedro Pinho a um repórter de imagem após o encontro entre o Moreirense e o FC Porto.





"A Associação Nacional de Agentes de Futebol condena toda e qualquer forma de violência no Desporto e fora dele. Os espetáculos desportivos devem ser momentos de paixão pelo jogo e locais onde todos possam aceder de forma segura e exercer as suas funções em boas condições e em liberdade", pode ler-se no comunicado da ANAF, presidida por Artur Fernandes.Pedro Pinho é um agente de jogadores próximo do FC Porto, que não raras vezes acompanha as partidas do clube ao vivo. É antigo sócio de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente azul e branco, na empresa Energy Soccer.