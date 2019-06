Atalanta tenta desviar Buffon

Além do FC Porto, também a Atalanta está atenta à situação de Gianluigi Buffon. Segundo o site GianlucaDiMarzio, o clube italiano está na corrida pelo guardião e quer que este regresse ao país-natal após ter representado o Paris Saint-Germain.A mesma fonte refere, no entanto, que as condições oferecidas pelo FC Porto são superiores, o que não impede a Atalanta de continuar a tentar garantir os serviços do guardião de 41 anos.Recorde-se que, em declarações a Record, o agente de Buffon disse estar " tudo em aberto ".