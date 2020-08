Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ataque do FC Porto no mercado Aboubakar, Soares e Zé Luís negociáveis. SAD dá preferência a vendas, incluindo no caso do ponta-de-lança cabo-verdiano





• Foto: Movephoto