Atenção virada para a Champions

Depois da inesperada derrota em Barcelos, o plantel de Sérgio Conceição virou a agulha para a Champions e ontem de manhã já estava no Olival, no habitual treino de recuperação, mas já com o foco total no Krasnodar. Além da questão de Danilo, o nome de Loum, ainda em treino condicionado, continua a figurar no boletim clínico.

Para hoje é a rotina habitual na véspera de um jogo de Champions, com treino às 17 horas, no Dragão, seguindo-se a conferência de Sérgio Conceição, mais um jogador, mas só a partir das 18h30.