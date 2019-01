Atlético Madrid enviou espião ao Sporting-FC Porto para 'controlar' Alex Telles

Alex Telles é alvo de interesse do Atlético Madrid, que no passado sábado enviou um emissário ao Estádio de Alvalade para observar o lateral esquerdo dos dragões no clássico entre o Sporting e o FC Porto (terminou com empate 0-0 ).De acordo com o 'As', o futebolista brasileiro de 26 anos é como uma das prioridades dos colchoneros, que se deslocaram a Lisboa para observar a evolução do defesa portista.Desde dezembro que o Atlético Madrid tem vindo a manifestar interesse em Alex Telles para reforçar o plantel às ordens de Diego Simeone.O salário de 1,2 milhões de euros, mais a cláusula de 40 milhões foram, segundo a imprensa espanhola, já situações analisadas devido ao Fair Play Financeiro, tendo sido dado sinal verde para avançar para Alex Telles, apesar de o Atlético Madrid pretender negociar o valor da cláusula do brasileiro.