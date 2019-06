Atlético Madrid volta à carga por Alex Telles

Depois de Felipe, Héctor Herrera e João Félix, o Atlético Madrid poderá contar na próxima temporada com mais um jogador proveniente da Liga NOS. É que, segundo adianta a Cadena SER, os colchoneros reativaram nas últimas horas o interesse no lateral brasileiro Alex Telles, tendo já iniciado negociações tendo em vista a conclusão desse negócio ainda neste neste mês de junho.





Segundo aquela emissora, decisivo para este reatar de conversas esteve a mudança de postura do FC Porto, que baixou as suas exigências na hora de negociar o jogador, apontando pela primeira vez a uma verba abaixo dos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão.De notar que, mesmo que falhe a aquisição de Alex Telles, o Atlético tem outros nomes debaixo de olho, como o mexicano Jesús Gallardo (Monterrey) e o brasileiro Renan Lodi (Athletico Paranaense). Ainda assim, Telles tem do seu lado o facto de ser um jogador comunitário, algo que poderá fazer os colchoneros apostarem mais forte na sua compra.