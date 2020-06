Ato eleitoral do FC Porto já superou as eleições de 2016

O ato eleitoral que irá determinar os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio que se avizinha motivou uma mobilização em peso dos sócios azuis e brancos até ao Dragão Arena.





De tal forma que, pelas 16h30 do primeiro dia em que decorrem estas eleições, já cerca de 3 mil sócios terão exercido o direito ao voto, números que permitem a este ato eleitoral superar já o último, em 2016.Isto numa altura em que faltavam ainda duas horas e meia para o fecho das urnas e em que há ainda um dia inteiro pela frente, visto que as eleições apenas terminam no domingo, pelas 19 horas.Para já, a fila continua com grandes dimensões, atingindo cerca de 400 metros de comprimento.