Atraso no voo impediu Zé Luís de jogar frente aos Camarões

Quando tudo indicava que Zé Luís seria opção de Cabo Verde para a partida com os Camarões, referente à qualificação para a CAN, eis que um atraso no voo de ligação acabou por ditar um destino diferente. O avançado do FC Porto não conseguiu apresentar-se a tempo de poder ser convocado, o que ditou que fosse dado como indisponível para esse embate.





O número 20 dos dragões foi, de resto, um dos três jogadores que tiveram de ser afastados do encontro devido ao imponderável verificado na viagem, sendo que os outros dois foram Elvis Mendes e Mário Évora. Seja como for, o trio já estará disponível para jogo com Moçambique, dia 18.De referir ainda que Aboubakar foi suplente utilizado do lado dos Camarões e não marcou.