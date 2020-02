Ausência da Champions causa quebra de receitas de 37,9 milhões de euros

A ausência do FC Porto da fase de grupos da Liga dos Campeões custou aos cofres da SAD uma quebra de receitas superior a 37,9 milhões de euros, que era 'apenas' o prémio pela qualificação para essa ronda da prova milionária. Trata-se de um valor decisivo para o prejuízo de 51,85 milhões de euros na primeira metade da presente temporada.





Conforme está descrito no documento enviado à CMVM, "os proveitos obtidos pela participação do FC Porto nas competições europeias diminuiu drasticamente, em 85%, devido à diferença substancial entre os prémios pagos pela UEFA pela participação na Champions League que o FC Porto disputou em 2018/19, e na Europa League em que participa na atual época desportiva, que se consubstanciou numa redução da receita da Sociedade em 51,425M€, 37,951M€ dos quais se ficam a dever apenas à diferença no prémio de acesso à respetiva prova".De realçar ainda que, no período homólogo, os dragões haviam totalizado uma receita de 60,822 milhões de euros nas provas da UEFA, um valor muito superios ao conseguido neste primeiro semestre, que é de apenas 9,397 milhões de euros.