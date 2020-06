Autarcas de Porto e Gaia pedem adiamento do FC Porto-Boavista

Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues, autarcas de Porto e Gaia, respetivamente, querem adiar o jogo entre FC Porto e Boavista, agendado para a noite de São João, terça-feira, dia 23.





Os responsáveis pelas duas cidades estiveram reunidos para delinear a estratégia para essa noite e um dos pontos da preparação passará, precisamente, pela recomendação de adiamento do jogo entre os rivais do Porto.Os dois autarcas, citados pelo Jornal de Notícias, garantem que vão "manifestar ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga Portugal, a sua preocupação acerca da realização do jogo de futebol entre o FC Porto e o Boavista".