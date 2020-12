Autorização de Loum chegou em cima da hora e o médio segue para Atenas

Afinal, Loum viajou mesmo para Atenas, onde o FC Porto joga esta quarta-feira com o Olympiacos. Inicialmente, o médio estava fora da lista de convocados, publicada pelos dragões no seu site oficial, uma vez que por ter estado infetado com Covid-19 necessitava de uma autorização das autoridades de saúde gregas para seguir viagem com a restante comitiva.





Esse 'ok' vindo da Grécia terá chegado apenas em cima da hora do voo para Atenas, ainda a tempo de Loum ser chamado para rumar à capital grega, podendo, ao que tudo indica, ser utilizado por Sérgio Conceição. Para isso falta ainda uma autorização por parte da UEFA.