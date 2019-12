AVB recorda "equipa pornográfica" de 2010/11

A fazer uma boa temporada ao leme do Marselha, de França, André Villas-Boas recordou a equipa que treinou no FC Porto para explicar a forma como decide o seu onze jogo a jogo.

"Depende. No FC Porto, quando estávamos a preparar-nos, os jogadores adivinhavam a equipa que ia jogar. Mas é verdade que essa equipa era pornográfica, com Hulk, Falcão, James, Moutinho, Fernando, Otamendi, foi uma das melhores equipas do Mundo. Quando olhamos para a carreira que eles fizeram, é incrível", referiu, vincando a importância de vencer os dois jogos que restam até ao fim do ano civil, com Metz e Nimes, para lucrar com eventuais deslizes dos perseguidores Lille e Rennes.