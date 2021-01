Aviso da UEFA não vai impedir o FC Porto de "deixar o fair play financeiro"

As amarras do fair play da UEFA estão prestes a deixar de vez a SAD do FC Porto. A garantia foi dada por Francisco J. Marques, no Porto Canal, explicando por antecipação um aviso que será tornado público em breve, relativo ao facto de, em virtude da pandemia, os dragões só terem apresentado prova de dívidas a 15 de dezembro, quando o prazo habitual é a 15 de setembro.





"Vai aparecer no site da UEFA um destes dias e por causa disso é que estamos a avisar. Não tem qualquer tipo de pena. Assim que a pandemia o permita, o FC Porto irá sair do fair play financeiro no final desta época. Só não posso garantir a cem por cento por causa da pandemia porque não sabemos se as competições vão concluir-se. Correndo a época normalmente - como até agora, que não é normalmente, porque não há público -, o FC Porto sairá do fair play financeiro", assegurou o diretor de comunicação dos azuis e brancos, detalhando depois como tudo se processou."Normalmente, em setembro é necessário fazer um sem número de demonstrações para se obter um licenciamento para o ano seguinte. Este ano, o FC Porto enviou uma carta à UEFA a pedir para entregar mais tarde porque a época de transferências ainda não tinha terminado. Enviou tudo até 15 de dezembro e a UEFA agora respondeu, dizendo que tendo as circunstâncias excecionais causadas pela pandemia este não era um caso de incumprimento, que não iria haver decisão disciplinar sobre isto, iríamos levar apenas um aviso e que o assunto ficava encerrado", acrescentou J. Marques