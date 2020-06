Balanço da PSP em Famalicão é, até à chegada das equipas, "francamente positivo"

A operação de segurança da receção do Famalicão ao FC Porto, desta 4.ª feira, teve até ao momento da chegada do autocarro dos dragões ao Municipal 22 de Junho um "balanço francamente positivo". A avaliação foi feita no local aos jornalistas por Rui Pereira, subintendente da PSP.





"O perímetro exterior mais alargado tinha a função de dispersar aglomerações, tendo em conta que o estádio é um foco aglutinador. Pensando nisso fizemos um policiamento mais afastado e até ao momento tem corrido bem. O resultado até ao momento é francamente positivo", referiu o agente, adiantando que "entre elementos do Comando Distrital de Braga e do corpo de intervenção do Porto" o dispositivo policial destacado para a operação "não chega a uma centena de elementos".