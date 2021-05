Banco de suplentes do FC Porto não quis festejos após golo de Uribe

O banco portista levantou-se para festejar o golo do empate, apontado por Uribe, embora por pouco tempo. É que, passados poucos segundos, vários elementos da equipa técnica e jogadores que se encontravam no banco de suplentes começaram a pedir para se acabar com os festejos e para a equipa regressar para o seu meio-campo defensivo. O objetivo era que a partida recomeçasse o mais rapidamente possível, pois os dragões ainda pretendiam chegar ao triunfo. Os jogadores portistas perceberam a mensagem e começaram a recuar para detrás da linha de meio campo a maior velocidade, para que o árbitro Artur Soares Dias desse autorização para a partida ser retomada.