Banco do Farense indignado com lance de Corona

Corria o minuto 18 quando, na sequência de um cruzamento da esquerda, Corona tocou com o braço esquerdo na bola, num lance que valeu vários protestos do Farense. Os elementos que se encontravam no banco de suplentes dos algarvios levantaram-se como uma mola reclamando penálti, numa situação que Manuel Mota, após ser auxiliado pelo VAR, considerou legal. Já depois de ter feito um aviso verbal ao banco do Farense, o árbitro aproveitou o intervalo para explicar o lance a Sérgio Vieira e a alguns jogadores, tendo inclusivamente usado Amine como ‘modelo’ para explicar a posição corporal de Corona.